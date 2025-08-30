Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Έκανε το 2Χ2 η Ρόμα με διπλό στην έδρα της Πίζα

Την δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές της Serie A, πανηγύρισε η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην League Phase του Europa League, Ρόμα που επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Πίζα.

Οι Ρωμαίοι με αυτή τη νίκη έκαναν το 2Χ2 στην Serie A, με τον Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι να κάνει ιδανική εκκίνηση στον πάγκο της Ρόμα, που βγάζει μεγάλη ενέργεια στην άμυνά της και βρίσκει τις λύσεις στην επίθεση για να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει.

Κόντρα στην Πίζα, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού δεν έθελξε με την απόδοσή της, ωστόσο το γκολ του Σουλέ στο 55ο λεπτό ήταν αρκετό για να πανηγυρίσουν οι Ρωμαίοι το δεύτερο τρίποντό τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Serie A.

O Tζιαν Πιέρο Γκασπερίνι παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 3-4-2-1, έχοντας κάτω από τα δοκάρια τον Σβίλαρ και τριάδα στην άμυνα τους Ερμόσο, Μαντσίνι και Εντικά. Ο Ανχελίνο είχε τον ρόλο του αριστερού μπακ-χαφ, με τον Γουέσλεϊ στα δεξιά.

Το δίδυμο των κεντρικών χαφ αποτελούνταν από τους Κριστάντε-Κονέ, με τους Σουλέ-Ελ Σαράουϊ σε ρόλο μεσοεπιθετικών πίσω από τον προωθημένο Έβαν Φέργκιουσον.

Λύτρωση στο 90+5' για τη Νάπολι

Το χρονόμετρο έδειχνε το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλα έδειχναν ότι η πρωταθλήτρια Νάπολι θα γνώριζε μια απρόσμενη εντός έδρας απώλεια, με αντίπαλο την Κάλιαρι στο «Μαραντόνα». Όμως ο Φρανκ Ανγκισά είχε διαφορετική γνώμη.

Στο 90+5΄ μετά από σέντρα του Μπουοντζόρνο έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα, πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα (1-0) και «λύτρωσε» τους γηπεδούχους που πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα.