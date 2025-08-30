Κριτική παικτών Άρη: Άπαντες κάτω από τη βάση

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά το φινάλε και την ήττα από τον Παναιτωλικό

Μάικιτς: 5 Ενώ ήταν σταθερός στο πρώτο μέρος, έκανε δύο τραγικά λάθη και κόστισε την ήττα στον Άρη

Φαμπιάνο 6: Πάλεψε και ήταν σταθερός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως οι αργές επιστροφές της άμυνας κόστισαν στον Άρη

Άλβαρο 4: Λάθη και κακές αντιδράσεις από τον στόπερ του Άρη. Πολύ κακή βαθμολογία.

Φρίντεκ 5: Πάνω που έδειχνε ικανός να διεκδικήσει την παρουσία του ως βασικός, δεν κατάφερε να προσφέρει δημιουργικά.

Τεχέρο 6: Ο μόνος που προσπάθησε σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Δεν μπορεί να του πιστωθεί κάτι αρνητικό πέρα από την κακή συνεννόηση στο γκολ του Αγκίρε.

Μόντσου 5: Κακός και νωθρός, ειδικά μετά το γκολ του Παναιτωλικού.

Ράτσιτς 5: Αντικαταστάθηκε αδικαιολόγητα σε ένα σημείο που ο Άρης έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι

Γιένσεν 5: Καλός και ορεξάτος στο πρώτο μέρος. "Κρύφτηκε" στο δεύτερο

Μορόν 5: Δεν τροφοδοτήθηκε και δεν έβγαλε διάθεση

Πέρεθ 6: Άτυχος ο Ισπανός, με την εικόνα του τραυματισμού του να αποπνέει ανησυχία

Ντιαντί 5: Δεν μπόρεσε να προσφέρει ουσία στο παιχνίδι του Άρη

Αναπληρωματικοί:

Μορουτσάν 5: Ανεξήγητη η είσοδος του - Ανεξήγητη και η αντικατάσταση του. Ο Ρουμάνος δεν μπόρεσε να προσφέρει από το πλάι

Μισεουι 6: Προσπάθησε, όμως βρήκε κλειστούς διαδρόμους

Καντεβέρε 6: Μονίμως εκτός χώρου δράσης του. Δεν μπόρεσε να βρει μπάλες μέσα στο κουτί

Γιαννιώτας 5: Μέτριος αριστερά - Άφαντος στα δεξιά