Κριτική παικτών Άρη: Άπαντες κάτω από τη βάση

Μάικιτς: 5 Ενώ ήταν σταθερός στο πρώτο μέρος, έκανε δύο τραγικά λάθη και κόστισε την ήττα στον Άρη
Φαμπιάνο 6: Πάλεψε και ήταν σταθερός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως οι αργές επιστροφές της άμυνας κόστισαν στον Άρη
Άλβαρο 4: Λάθη και κακές αντιδράσεις από τον στόπερ του Άρη. Πολύ κακή βαθμολογία.
Φρίντεκ 5: Πάνω που έδειχνε ικανός να διεκδικήσει την παρουσία του ως βασικός, δεν κατάφερε να προσφέρει δημιουργικά.
Τεχέρο 6: Ο μόνος που προσπάθησε σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Δεν μπορεί να του πιστωθεί κάτι αρνητικό πέρα από την κακή συνεννόηση στο γκολ του Αγκίρε.
Μόντσου 5: Κακός και νωθρός, ειδικά μετά το γκολ του Παναιτωλικού.
Ράτσιτς 5: Αντικαταστάθηκε αδικαιολόγητα σε ένα σημείο που ο Άρης έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι
Γιένσεν 5: Καλός και ορεξάτος στο πρώτο μέρος. "Κρύφτηκε" στο δεύτερο
Μορόν 5: Δεν τροφοδοτήθηκε και δεν έβγαλε διάθεση
Πέρεθ 6: Άτυχος ο Ισπανός, με την εικόνα του τραυματισμού του να αποπνέει ανησυχία
Ντιαντί 5: Δεν μπόρεσε να προσφέρει ουσία στο παιχνίδι του Άρη
Αναπληρωματικοί:
Μορουτσάν 5: Ανεξήγητη η είσοδος του - Ανεξήγητη και η αντικατάσταση του. Ο Ρουμάνος δεν μπόρεσε να προσφέρει από το πλάι
Μισεουι 6: Προσπάθησε, όμως βρήκε κλειστούς διαδρόμους
Καντεβέρε 6: Μονίμως εκτός χώρου δράσης του. Δεν μπόρεσε να βρει μπάλες μέσα στο κουτί
Γιαννιώτας 5: Μέτριος αριστερά - Άφαντος στα δεξιά