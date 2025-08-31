Με την ίδια νοοτροπία και απέναντι στον Αστέρα η ΑΕΚ - Οι σκέψεις του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε ιδανικά την προκριματική διαδικασία του UEFA Conference League ξεπερνώντας και το εμπόδιο της Αντερλεχτ με αποτέλεσμα να σφραγίσει την πρόκριση της στη League Phase ωστόσο πλέον, Μάρκο Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, στρέφονται στο πρωτάθλημα!

Η Ένωση, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League, λίγες μόλις ημέρες μετά το θριαμβευτικό 2-0 επί της Άντερλεχτ, φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena (σέντρα στις 20:00, Cosmote Sport 2 HD) και έχει στόχο προφανώς το 2/2 στο πρωτάθλημα ύστερα από τη νίκη της πρεμιέρας επί του Πανσερραϊκού.

Το αποψινό είναι ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες γι' αυτόν τον λόγο ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δει από τους ποδοσφαιριστές του την ίδια νοοτροπία και την ίδια αποφασιστικότητα που έβγαλαν και την περασμένη Πέμπτη προκειμένου να φτάσουν σε άλλη μια νίκη και να κλείσουν ιδανικά αυτό το πακέτο των τεσσάρων αγώνων πριν πάνε στη διακοπή για τις εθνικές. Στο αγωνιστικό κομμάτι, έχουν διαμορφωθεί πολύ συγκεκριμένα δεδομένα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετρά την επιστροφή του Πέτρου Μάνταλου ο οποίος ήταν τιμωρημένος και δεν έπαιξε την Πέμπτη. Παράλληλα, κανονικά διαθέσιμος είναι και ο Λούκα Γιόβιτς που τον ειδαμε να αγωνίζεται (και) στην ρεβάνς με την Αντερλεχτ, ενώ αντίθετα, εκτός παραμένει ο Ρομπέρτο Περέιρα λόγω του μυϊκού τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Αυτό που μένει πλέον να διαπιστώσουμε, ειναι την ετοιμότητα των Ζίνι - Αντονί Μαρσιάλ, με τον Γάλλο να συμμετέχει στην τελευταία προπονηση σε ασκήσεις με μπάλα, όπως και την κατάσταση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς...

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι πολύ πιθανό να πάει απόψε σε κάποιες αλλαγές για να φρεσκάρει την ενδεκάδα του. Θέση στην τετράδα της άμυνας διεκδικούν οι Οντουμπάτζο, Βίντα, Πενράις ενώ στον άξονα, ο Μάνταλος θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος και μένει να δούμε τον παρτενέρ του. Ο Λιούμπισιτς, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει ειτε στον άξονα είτε σε ρόλο πιο μπροστά, ενώ οι Κουτέσα, Ελίασον και Κοϊτά έχουν προβάδισμα για την τριπλέτα πίσω από τον Πιερό.