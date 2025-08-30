Άπαντες παρόντες στον ΠΑΟΚ ενόψει Ατρομήτου - Η αποστολή του Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έχοντας όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Λευκό είναι το απουσιολόγιο του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να ανακοινώνει την αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στην Τούμπα (31/8 -21:00) και σε αυτή να βρίσκονται άπαντες παρόντες!

Αναλυτικά:

Ολοκληρώθηκε η διήμερη προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο στην Τούμπα, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26, με το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου να έχει μοναδικό στόχο τη νίκη.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, ενώ έγινε και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Το ιατρικό δελτίο παραμένει κενό, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα σχέδιά του χωρίς προβλήματα.

Αναλυτικά, οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ρουμάνος τεχνικός για την επικείμενη αναμέτρηση, είναι οι:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.