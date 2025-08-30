Επιτέλους... νίκη η Σεβίλλη και ο Ματίας Αλμέιδα! (vids)

Πρώτo «τρίποντο» για τους Ανδαλουσιανούς στη φετινή La Liga χάρη στο 2-0 στην έδρα της Χιρόνα και πρώτη επιτυχία για τον Αργεντινό τεχνικό μετά τις 2 Απριλίου (σ.σ. 2-0 η ΑΕΚ του Ολυμπιακό στο Κύπελλο Betsson)! Στον πάγκο ο Βλαχοδήμος.

Ο Ρούμπεν Βάργκας ήταν ο... μαέστρος για τη Σεβίλλη στη νίκη με 2-0 στην έδρα της Χιρόνα, η οποία απέκτησε τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έκανε δυο εξαιρετικές κούρσες στο 30' και το 55', όταν ο Αλφόν Γκονζάλεθ και ο Ισάκ Ρομέρο, αντίστοιχα, πλάσαραν ιδανικά για το τελικό σκορ. «Έξυπνο» παιχνίδι από την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα που είχε την υπομονή και «κέρβερο» τον Νορβηγό τερματοφύλακα, Ορζιάν Νίλαντ, ο οποίος είχε πέντε σημαντικές επεμβάσεις.

Τα γκολ της αναμέτρησης:

🎥 Alfon González scores with fast break



Alfon González | 🇪🇸 Girona - Sevillapic.twitter.com/Bqwmzrpl83 — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 30, 2025

Isaac Romero scores with fast break



🇪🇸 Girona 0-2 Sevillapic.twitter.com/WUuK0RzL0R — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 30, 2025

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Ελτσε - Λεβάντε 2-0 (46' Μιρ, 51' Μεντόσα)

Βαλένθια - Χετάφε 3-0 (30' Ντιακαμπί, 54' Ντανγιούμα, 90+7' Περάλες)

Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (14' πεν. Βιθέντε - 7' Σιμεόνε)

Οβιέδο - Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 (40' Ντεντόνκερ)

Χιρόνα - Σεβίλλη 0-2 (30' Αλφόν Γκονζάλεθ, 55' Ρομέρο)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαγιόρκα (22:30)

Θέλτα - Βιγιαρεάλ 31/8

Μπέτις - Αθλέτικ Μπιλμπάο 31/8

Εσπανιόλ - Οσασούνα 31/8

Ράγιο Βαγεκάνο - Μπαρτσελόνα 31/8