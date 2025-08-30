Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: «Έσωσε» τον βαθμό στην εκπνοή η Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο Europa League, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Χέρενφεϊν.

Τέταρτη αγωνιστική στην Eredivisie, τέταρτο παιχνίδι χωρίς νίκη για την -αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Europa League- Γκόου Αχέντ Ιγκλς, που αντιμετώπισε εκτός έδρας την Χέρενφεϊν.

Αν και το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, που άνοιξαν το σκορ στο 1ο λεπτό με τον Μεούλενστιν, η Χέρενφεϊν έκανε την ανατροπή και με γκολ των Χόπλαντ (45+2') και Τρένσκοβ (48') πήρε το προβάδισμα και κρατούσε στην... αγκαλιά της το τρίποντο μέχρι το φινάλε.

Τελικά, στο 3ο λεπττό των καθυστερήσεων ο Στόκερς διαμόρφωσε το 2-2, με τους «Αετούς» να πηγαίνουν στους 3 βαθμούς και να βρίσκονται στην 13η θέση της κατάταξης.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τους Ολλανδούς στις 2 Οκτωβρίου, στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η σύνθεση της Γκόου Αχέντ Ιγκλς:

Μπούσερ, Τζέιμς (81' Στόκερς), Κράμερ, Νάουμπερ, Ντέιλ, Μεούλενστιν (46' Τουίγκτ), Μπρέουμ, Λίντχορστ (72' Σμιτ), Σουρέι (72' Άντελγκααρντ), Μάργκαρετ (46' Μπέτεν), Έντβαρντσεν.