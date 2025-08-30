MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Μπολόνια - Κόμο 1-0

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Τη νίκη κόντρα στην Κόμο του Τάσου Δουβίκα πανηγύρισε η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάνη με σκορ 1-0.

Περισσότερα σε λίγο...

Μπολόνια - Κόμο 1-0