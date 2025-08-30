Μεντιλίμπαρ: «Με επιμονή πήραμε τη νίκη - Περιμένεις τέτοιες ενέργειες από τον Τσικίνιο»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Τσικίνιο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λέγοντας πως περιμένεις τέτοιες ενέργειες από έναν παίκτη με την ποιότητα του Πορτογάλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:



«Ακόμη ένα ματς όπου δυσκολευτήκαμε πολύ να βάλουμε το πρώτο γκολ, μια ομάδα που έπαιξε περισσότερο από όσο έπαιξε η πρώτη, παίζαμε στην έδρα τους, έκαναν τα πράγματα δύσκολα για μας αλλά ευτυχώς το αποτέλεσμα ήρθε, με επιμονή.



Είναι πράγματα που μπορεί να κάνει ένας παίκτης με την ποιότητα του Τσικίνιο, ήταν η πιο δύσκολη από όσες προσπάθησε, είναι κάτι που περιμένεις από κάποιον με την ποιότητά του».