Ανησυχία στην Εθνική ενόψει προκριματικών: Τραυματίστηκε ο Γιαννούλης!

Άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης στο ματς της Άουγκσμπουργκ με τη Μπάγερν Μονάχου, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς, προκαλώντας ανησυχία και στις τάξεις της Εθνικής.

Σε ρυθμούς προκριματικών του Μουντιάλ κινούνται άπαντες στην Εθνική, με τα δύο παιχνίδια με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να πλησιάζουν.

Ωστόσο, πλέον υπάρχει ανησυχία στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, αναφορικά με την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο 29χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις δύο αναμετρήσεις, αποκόμισε εναν τραυματισμό στον μηρό στην αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ με τη Μπάγερν και αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Γιαννούλης έχει υποστεί κάποια σοβαρή ζημιά ή θα μπορέσει να δώσει κανονικά το παρών στις δύο αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης», με τα νέα αναφορικά με την κατάστασή του και τη συμμετοχή του στα προκριματικά να αναμένονται άμεσα.