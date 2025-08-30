Ανησυχία στην Εθνική ενόψει προκριματικών: Τραυματίστηκε ο Γιαννούλης!

Σε ρυθμούς προκριματικών του Μουντιάλ κινούνται άπαντες στην Εθνική, με τα δύο παιχνίδια με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να πλησιάζουν.
Ωστόσο, πλέον υπάρχει ανησυχία στις τάξεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, αναφορικά με την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο 29χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις δύο αναμετρήσεις, αποκόμισε εναν τραυματισμό στον μηρό στην αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ με τη Μπάγερν και αποχώρησε αναγκαστικά από το ματς.
Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Γιαννούλης έχει υποστεί κάποια σοβαρή ζημιά ή θα μπορέσει να δώσει κανονικά το παρών στις δύο αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης», με τα νέα αναφορικά με την κατάστασή του και τη συμμετοχή του στα προκριματικά να αναμένονται άμεσα.
#Dimi muss runter, der Oberschenkel hat bei unserer Nummer 13 zugemacht. #Wagner ergreift die Chance und wechselt gleich doppelt 🔄:— FC Augsburg (@FCAugsburg) August 30, 2025
⬅️ #Saad, #Giannoulis
➡️#Tietz, #Kade
63' | 1:3 | #FCAFCB pic.twitter.com/D5c7fvrM0a