Τα τακουνάκια του Τσικίνιο που χάρισαν τη νίκη στον Ολυμπιακό (vids)

Χάρη σε δύο εκπληκτικές εμπνεύσεις του Τσικίνιο και γκολ του Πορτογάλου και του Ρέτσου, ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του Βόλου και πήρε τη νίκη στο Πανθεσσαλικό με 2-0.

