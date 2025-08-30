Με το δεξί η Κ19 της ΑΕΚ

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Κ19 της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα υποδομών της Super League, καθώς επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στα Σπάτα.

Τα γκολ που έκριναν το αποτέλεσμα υπέρ της Ένωσης, σημειώθηκαν από τον Ζώη Καραργύρη στο 51' και στο 93'. Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός άνοιξε το σκορ με το πέναλτι που είχε κερδίσει ο Ζουριδάκης, μαζί με την αποβολή του Μπάσδα, ο οποίος τον είχε ανατρέψει ως τελευταίο παίκτη εντός περιοχής.

Ο Asteras Aktor έμεινε στο σημείο αυτό με εννέα παίκτες -αφού από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είχε αποβληθεί σωστά με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μανταλέζης- ωστόσο είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 87'. Ο Παπαβασιλείου, όμως, απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Ζόγκου. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καραργύρης έκανε το 2-0 με σουτ μέσα από την περιοχή. Η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, ενώ της ακυρώθηκαν και δύο τέρματα ως οφσάιντ, ένα σε κάθε ημίχρονο.

ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς, Σαμουργασίδης (60' Παναγιωτόπουλος) Φιλιππιάδης (82' Τσαραμανίδης) Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Βλιώρας (60' Ζούλιας) Γκολφίνος (67' Αβράσογλου) Καραργύρης, Παλαιολόγου, Ζουριδάκης (67' Σαββίδης).