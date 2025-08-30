ΠΑΟΚ: Τρίτο σερί παιχνίδι στους αναπληρωματικούς της Σλάβια ο Ζαφείρης - Ανακοίνωσαν χαφ οι Τσέχοι (pics)

Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι της Σλάβια ο Χρήστος Ζαφείρης ξεκινά από τον πάγκο, σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τον ίδιο στην Τσεχία - Aνακοίνωσαν τον Τσαμ οι Τσέχοι.

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και θα έρθει στην Ελλάδα όπως όλα δείχνουν τις πρώτες ημέρες του Γενάρη ώστε να ενσωματωθεί στο σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου, μένοντας στην Τσεχία μέχρι τις αρχές του 2026.

Πριν από λίγο ο Γίντριχ Τρπισόφσκι ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ομάδας του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μλάντα Μπόλεσλαβ (21:00), αφήνοντας τον Χρήστο Ζαφείρη στον πάγκο για τρίτο σερί ματς.

Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας χάφ αγωνίστηκε μόνο στο παιχνίδι με την Παρντούμπιτσε για είκοσι λεπτά, εξαιτίας τραυματισμού του συμπαίκτη του Μόσες.

Προφανώς, αυτή είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση για τον Ζαφείρη και τον οργανισμό της Σλάβια, καθώς δεν έχει επαναληφθεί να λείψει από τρία σερί παιχνίδια σε ενδεκάδα της ομάδας του χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, από τότε που καθιερώθηκε στους Τσέχους.

Παράλληλα, η Σλάβια Πράγας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μοχάμεντ Τσαμ, ο οποίος είναι δανεικός από την Τράμπζονσπορ και αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή.