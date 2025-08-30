Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο Σάντσες η αποστολή για Λεβαδειακό, εκτός ο Γεντβάι

Ο Ρενάτο Σάντσες συμπεριλήφθηκε από τον Ρουί Βιτόρια στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Λεβαδειακό. Εκτός ο Τιν Γεντβάι.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο (31/8, 22:00) τον Λεβαδειακό, στο πρώτο του φετινό παιχνίδι στο Πρωτάθλημα, μιας και η πρεμιέρα του αναβλήθηκε.

Οι «πράσινοι» λοιπόν ολοκλήρωσαν σήμερα την προετοιμασία τους, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει παιχνίδι στο μισό γήπεδο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Μετά το φινάλε της προπόνησης έγινε γνωστή η αποστολή του «Τριφυλλιού», στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Ρενάτο Σάντσες. Από την άλλη, εκτός είναι ο Τιν Γεντβάι.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι στο μισό γήπεδο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου».