Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Άνετο πέρασμα της Λιλ από την έδρα της Λοριάν με εμφατική επτάρα!

Δεύτερη νίκη σε τρία παιχνίδια στο γαλλικό πρωτάθλημα για την επερχόμενη αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο League Phase του Europa League - Επτά γκολ σε ένα ημίχρονο για την Λιλ!

Η Λιλ συνέχισε με νίκες τις υποχρεώσεις της στη Ligue 1, επικρατώντας με το εμφατικό 1-7 στην έδρα της Λοριάν, για την τρίτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Σκόρερ για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ ήταν οι Περό (46'), Πάρντο (53', 77'), Ιγκαμάν (81', 93'), Χάραλντσον (87') και Σαράουι (95'), ενώ το μόνο που κατάφερε η Λοριάν ήταν να μειώσει προσωρινά σε 1-2 στο 64' με γκολ του Τόσιν.

Η σύνθεση της Λιλ:

Οζέρ, Μενιέ (Μόντι 85'), Ενγκόι, Αλεσάντρο, Περό, Μπουαντί (Ράουμπερ 88'), Αντρέ, Κορέια (Μπενταλέμπ 82'), Χάραλντσον, Μπρόχολμ (Ιγκαμάνε), Φερνάντεζ (Σαράουι 88').