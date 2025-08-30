Νέο «χτύπημα» για Μπιάνκο και ΠΑΟΚ: «Αύριο στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά!»

MENU
Νεότερο δημοσίευμα στην Ιταλία θέλει τον Αλεσάντρο Μπιάνκο να περνάει από ιατρικές εξετάσεις την Κυριακή (31/8), με τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ να είναι στην τελική ευθεία!

Φουλ της... Ιταλίας για τους Θεσσαλονικείς τα τελευταία 24ωρα, καθώς μετά την άφιξη του Αλεσάντρο Βολιάκο, προ των πυλών βρίσκεται και ο 22χρονος χαφ της Φιορεντίνα, Μπιάνκο

Η επικείμενη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, με τη μορφή δανεισμού από τη Φιορεντίνα, επιβεβαιώνεται από τον διευθυντή της ιστοσελίδας tuttomercatoweb, Νικολό Τσεκαρίνι, ο οποίος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Μπιάνκο αναμένεται να αφιχθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τον δανεισμό του στον Δικέφαλο.

Η σεζόν που θα διανύσει στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να κρίνει το αν θα επιστρέψει στην Ιταλία ή αν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, με μόνιμη μεταγραφή. Ήδη, ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως υπάρχει καταρχήν συμφωνία για τριετές συμβόλαιο με τον Δικέφαλο μετά τη λήξη του δανεισμού.

