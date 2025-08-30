Απείλησε με τρομερό σουτ του Τζόκα και Χάμουλιτς ο Βόλος - Έσωσε εντυπωσιακά ο Τζολάκης (vid)

Μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Βόλος, ωστόσο ο Τζολάκης με μία εντυπωσιακή απόκρουση από το μακρινό σουτ του Τζόκα κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό και το ματς στο 0-0 στο 9ο λεπτό, ενώ στο 14' ο Χάμουλιτς αστόχησε σε τετ α τετ.

Δείτε εδώ: