STOIXIMAN SUPER LEAGUE Απείλησε με τρομερό σουτ του Τζόκα και Χάμουλιτς ο Βόλος - Έσωσε εντυπωσιακά ο Τζολάκης (vid) 30-08-2025 19:37 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Βόλος ΝΠΣ Ολυμπιακός Μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει είχε ο Βόλος, ωστόσο ο Τζολάκης με μία εντυπωσιακή απόκρουση από το μακρινό σουτ του Τζόκα κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό και το ματς στο 0-0 στο 9ο λεπτό, ενώ στο 14' ο Χάμουλιτς αστόχησε σε τετ α τετ.