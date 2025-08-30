Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν κατάφερε ούτε τώρα να πάρει την πρώτη της νίκη στην φετινή La Liga, καθώς έμεινε στο 1-1 με την Αλαβές εκτός έδρας για την τρίτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους Μαδριλένους με τον Σιμεόνε μόλις στο 7ο λεπτό να ανοίγει το σκορ μέσα από την περιοχή για το 0-1. Επτά λεπτά μετά όμως η Αλαβές κέρδισε πέναλτι με τον Κάρλος Βιθέντε-που έπαιξε πολύ στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού- να ευστοχεί για την ισοφάριση των γηπεδούχων. Η Ατλέτικο στη συνέχεια ανέβασε αισθητά την απόδοση της, πίεσε τα καρέ της Αλαβές και στο 24' ο Λενγκλέ αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους οι δύο ομάδες δεν δημιούργησαν καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες και οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το ισόπαλο 1-1.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους η Αλαβές απείλησε με το σουτ του Μαρτίνεζ να φεύγει άουτ. Στην συνέχεια της αναμέτρησης ο ρυθμός έπεσε με τις δύο ομάδες να κάνουν αρκετά λάθη στην μεσαία γραμμή. Στο 76' η Ατλέτικο έφτασε μια... ανάσα από το γκολ, αλλά ο Σάρλοτ δεν κατάφερε να νικήσει τον Σιβέρα. Ο Μπλάνκο έπιασε το δυνατό σουτ από τα όρια της περιοχής για τους γηπεδούχους με τον Όμπλακ να αποκρούει εντυπωσιακά τη μπάλα στο 83'. Δυο λεπτά μετά η Ατλέτικο «απάντησε» με το σουτ του Άλβαρες να αποκρούεται ενστικτωδώς από τον πορτιέρε της Αλαβές. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων η Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε πολύ κοντά στο 1-2, αλλά ο Σιβέρα είπε «όχι» στο σουτ του Γιορέντε, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις.