Θύρα 13: «Επιστρέφουμε στο σπίτι μας, αυτοσκοπός το Πρωτάθλημα!» (pic)

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει του πρώτου αγώνα του «Τριφυλλιού» στο Πρωτάθλημα, στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν φέτος στην Λεωφόρο για τις εγχώριες υποχρεώσεις τους και αύριο (31/8) αντιμετωπίζουν τον Λεβαδειακό, στο πρώτο τους παιχνίδι για την Stoiximan Super League.

Ενόψει της αναμέτρησης, οι οργανωμένοι οπαδοί του συλλόγου έστειλαν το δικό τους μήνυμα, θέτοντας ως αυτοσκοπό το Πρωτάθλημα και κάνοντας λόγο για επιστροφή στις ρίζες και στο σπίτι του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά τα όσα έγραψαν:

«Την Κυριακή ξεκινάνε οι εντός έδρας υποχρεώσεις της ομάδας μας για το πρωτάθλημα. Επιστρέφουμε στο σπίτι μας, στις ρίζες μας, στην Λεωφόρο μας, στο ιστορικό μας πέταλο. Το πρωτάθλημα είναι αυτοσκοπός!!



ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΝΑΘΑ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ».