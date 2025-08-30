Πάτησε... Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Μάντσα

Ο Γκουστάβο Μάντσα βρίσκεται στην χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό!

Ο νεαρός στόπερ από την Βραζιλία αναμένεται να περάσει την Κυριακή (31/8) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει συμβόλαιο 4+1 ετών με τους Πειραιώτες, ενώ η Φορταλέζα θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποκτήσει ακόμη μία λύση στα μετόπισθεν, καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που άφησε η αποχώρηση του Νταβίντ Κάρμο.