Πέρεθ: «Να οδηγήσουμε τον Άρη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις»

Ο Κάρλες Πέρεθ μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό, για τον άτυχο τραυματισμό που είχε, καταλήγοντας πως στόχος τους είναι να οδηγήσουν τον Άρη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Αρχικά, ερωτώμενος ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις του από τον Άρη απάντησε:

«Είναι πολύ καλές, πολύ θετικές! Είμαστε πολύ καλή ομάδα σε ατομικό επίπεδο, αλλά και ως σύνολο. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις είναι πολύ καλές, ενώ με έχει εντυπωσιάσει ο κόσμος της ομάδας! Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους ποδοσφαιριστές να έχουμε τη στήριξη του κόσμου μας, κάτι που εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο εδώ από ό,τι στην Ισπανία. Είναι πολύ ωραίο για εμάς να παίζουμε στην έδρα μας με αυτόν τον κόσμο στο πλευρό μας!»

Αναφερόμενος στην πολύ άτυχη στιγμή, που είχε σχεδόν στο ξεκίνημά του στον Άρη, πώς τη βίωσε κι αν την έχει ξεπεράσει, είπε:

«Ήταν μια κακή στιγμή για εμένα… Αυτό που συνέβη μου στοίχισε σε ρυθμό. Χρειάζομαι παραπάνω προπονήσεις για πιάσω φουλ ρυθμό. Με την καθημερινή δουλειά επανέρχομαι και πιστεύω ότι σχεδόν έχει ξεπεραστεί το ζήτημα».

Ο Πέρεθ ρωτήθηκε πώς κρίνει αγωνιστικά την καινούργια του ομάδα, για να εστιάσει στα εξής:

«Δουλεύω με έναν προπονητή, ο οποίος έχει ξεκάθαρες και ωραίες ιδέες για το ποδόσφαιρο. Προσωπικά μου αρέσει να έχω την μπάλα στα πόδια. Γενικώς, είναι ξεκάθαρο ότι μια ομάδα όπως ο Άρης πρέπει να είναι πρωταγωνιστής, έχοντας την μπάλα στα πόδια του και παίρνοντας νίκες στα παιχνίδια!»

Στην ερώτηση τι είναι αυτό που ξεχώρισε στον Άρη και τον έκανε να πει “ναι” στην πρόταση της ομάδας τόνισε:

«Πολλά είναι τα πράγματα που έχω ξεχωρίσει. Είχα συμπαίκτες τον Μάγιο, στη Θέλτα, και τον Μόντσου, στην Μπαρτσελόνα, ενώ γνωρίζω τον Λορέν Μορόν, αλλά και άλλους από την Ισπανία, που είχαν κι έχουν σχέση με τον Άρη, οι οποίοι μού μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι αυτό το βήμα που έκανα είναι ένα από τα πιο σημαντικά στην καριέρα μου».

Όσο για το αν αισθάνεται ότι είναι λίγο περίεργο να συναντά στην Ελλάδα παίκτες, με τους οποίους εκπαιδεύτηκε μαζί στην Μπαρτσελόνα, αλλά και άλλους, με τους οποίους ήταν αντίπαλος, ακόμη και από τη Ρεάλ, πήγε το ζήτημα πιο μακριά, λέγοντας:

«Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι τέτοιοι παίκτες έρχονται εδώ για να προσθέσουν ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ποδοσφαιριστές τέτοιας ποιότητας έρχονται στον Άρη και μιλούν με καλά λόγια για την ομάδα, προφανώς για κάποιο λόγο συμβαίνει αυτό…»

Στον Πέρεθ τέθηκε το ερώτημα πώς κρίνει την ομάδα του από την εμφάνιση που αυτή έκανε στον αγώνα με τον Βόλο, αλλά και σε ποιο βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Σημείωσε:

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι το προηγούμενο για εμάς. Ήμασταν κυρίαρχοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάς δημιούργησαν στις αντεπιθέσεις κάποια προβλήματα, αλλά έχει τέτοια, που να μην μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δουλέψει πολύ καλά αυτή την εβδομάδα. Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα προετοιμασίας για το επόμενο παιχνίδι. Χωρίς καμία αμφιβολία, θα δώσουμε το 100% για να πάρουμε τη νίκη μπροστά στον κόσμο μας, γιατί το αξίζει!»

Σχετικά με το τι παραπάνω ή τι διαφορετικό πρέπει να κάνει ο Άρης κόντρα στον Παναιτωλικό, για να φτάσει και πάλι στη νίκη, καθώς τα δεδομένα είναι άλλα πλέον για τους δύο αντιπάλους από ό,τι στην πρεμιέρα, είπε:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για την ελληνική λίγκα και τους αντιπάλους μας. Αυτό που γνωρίζω για τον ερχόμενο αντίπαλο, είναι αυτό που μας εξήγησε ο προπονητής μας όλη την εβδομάδα. Το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας και σε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς στο γήπεδο. Αν εμείς κάνουμε το παιχνίδι που γνωρίζουμε και βγούμε με τη νοοτροπία που πρέπει να έχουμε στα εντός έδρας παιχνίδια, είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης».

Αναφορικά με το τι θέλει ο ίδιος να πετύχει στον Άρη, πόσο ψηλά βάζει τον πήχη για τον εαυτό του, αλλά και για την ομάδα, επισήμανε:

«Σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο. Σε συλλογικό επίπεδο, όλοι μας θέλουμε να οδηγήσουμε την ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα λόγια είναι περιττά, όμως, γιατί αυτό είναι κάτι που θα φανεί στο τέλος της σεζόν, αν το πετύχαμε».