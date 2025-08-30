Ρώσος ατζέντης: «Σοβαρή ιστορία το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Μπαρίνοφ»

Ρωσικά media επαναφέρουν την υπόθεση του Ντμίτρι Μπαρίνοφ στο προσκήνιο και φιλοξενούν δηλώσεις του ατζέντη Βλαντιμίρ Κουζμίτσεφ ο οποίος τονίζει πως το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον αρχηγό της Λοκομοτίβ Μόσχας είναι μια σοβαρή ιστορία.

«Ο Μπαρίνοφ και η ΑΕΚ, είναι στην πραγματικότητα μια σοβαρή ιστορία. Η κατάσταση εδώ είναι πολύ απλή. Η Λοκομοτίβ δεν θέλει να τον πουλήσει. Αλλά από την άλλη πλευρά, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων (σ.σ. για νέο συμβόλαιο) δεν έχει ξεκινήσει. Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι δύσκολο για μένα να απαντήσω», τόνισε ο Κουζμίτσεφ που παράλληλα, όπως γράφουν στη Ρωσία, «αξιολόγησε την πιθανότητα μεταγραφής του Μπαρίνοφ στην Ελλάδα ως “50-50”».

Να σημειώσουμε πως η ΑΕΚ, πράγματι είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του Ντμίτρι Μπαρίνοφ αλλά υπήρχαν εμπόδια που φρέναραν τις εξελίξεις και έφεραν άλλες περιπτώσεις στο προσκήνιο για την ενίσχυση στον άξονα. Αν υπήρχε κάποιος τρόπος να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, σίγουρα ο Μάρκο Νίκολιτς θα ήθελε να φέρει τον 28χρονο αρχηγό της Λόκο στην ομάδα. Ο Μπαρίνοφ για την ιστορία, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 με την Λοκομοτίβ, αγωνίζεται στον ρωσικό σύλλογο από το 2015.