«Τρέλα» Σισέ για το Παναθηναϊκός - Ρόμα: «Μήπως πρέπει να έρθω σε αυτόν τον αγώνα;» (pic)

Ο Τζιμπρίλ Σισέ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ρόμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρευρεθεί στο ΟΑΚΑ.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ ήταν ο πρωταγωνιστής των δύο μοναδικών αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Ρόμα, όταν οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-2 στο ΟΑΚΑ και με 2-3 στην Ρώμη για τους «32» του Europa League.

Από την στιγμή που η κληρωτίδα έφερε τις δύο ομάδες και πάλι αντιμέτωπες, ο Γάλλος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ας κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά».

«Μήπως πρέπει να έρθω σε αυτόν τον αγώνα;» αναρωτήθηκε στην συνέχεια, κάτι που φυσικά θα θέλουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

Δείτε το story του: