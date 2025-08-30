Η πρώτη «γεύση» από τη νέα πετρόλ φανέλα του ΠΑΟΚ! (pic)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε ανεπίσημα τη νέα, πετρόλ φανέλα, η οποία θα είναι η τέταρτη της φετινής σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση, ανακοινώνοντας με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη νέα του σύμπραξη με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, έναν φορέα Μη Κερδοκοπικού Χαρακτήρα, που βρίσκεται δίπλα στα παιδιά με σύνδρομο Down και στις οικογένειές τους.

Το λογότυπο του Συλλόγου θα κοσμεί τη φανέλα του Δικεφάλου για το επόμενο διάστημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην φωτογραφία της εν λόγω ενημέρωσης, βρίσκεται και η τέταρτη εμφάνιση του ΠΑΟΚ, σε χρώμα πετρόλ, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερη φανέλα, σε ένα χρώμα που ο Δικέφαλος δεν έχει συνηθίσει να φορά.

Δείτε την χαρακτηριστική φωτογραφία: