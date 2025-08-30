Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Πάντοβιτς: «Νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ, έχω μεγάλους στόχους»

Ο Μίλος Πάντοβιτς έφτασε στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Το SDNA σας ενημέρωσε από χτες πως ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε συμφωνία με την Μπάτσκα Τόπολα για την μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος έρχεται για να δώσει ακόμα μεγαλύτερο βάθος στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν περί μετακίνησής του στην Σερκλ Μπριζ δεν είχαν καμία βάση, με την άφιξη του παίκτη να «κλειδώνει» αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν η συμφωνία του «Τριφυλλιού» με την Μπάτσκα αποτυπώθηκε και στο χαρτί.

Ο 23χρονος Σέρβος λοιπόν έφτασε πριν από λίγα λεπτά στο «Ελ. Βενιζέλος», προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και μετά να βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους».

Οι πρώτες του δηλώσεις:

Για το στόρι της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό:

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Πήρα την απόφαση γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και νιώθω τιμή να είμαι εδώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία για να έρθω εδώ. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να βρεθώ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού ή κάποιον συμπατριώτη του για να πάρει πληροφορίες:

«Δεν μίλησα με κανέναν, γιατί ταξίδεψα σήμερα και ήξερα ότι έχουν να προετοιμαστούν για το αυριανό παιχνίδι. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στην ομάδα για τον αυριανό αγώνα του Πρωταθλήματος. Γνωρίζω τους Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους αλλά μετά το παιχνίδι θα τα πούμε».

Για τους προσωπικούς του στόχους:

«Έχω μεγάλους στόχους, για αυτό ήρθα εδώ. Αυτή την στιγμή θα πω ότι πρώτα θέλω να μιλήσω με τον προπονητή και με τους συμπαίκτες μου. Ήρθα εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά αφού μιλήσω με προπονητή και συμπαίκτες θα θέσω τους στόχους μου».