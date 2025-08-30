Σπουδαία κίνηση από τον ΠΑΟΚ: Το λογότυπο του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδας θα κοσμεί τη φανέλα!

Σπουδαία πρωτοβουλία από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ με πολλά μηνύματα!

Αναλυτικά:

Μια συνεργασία γεμάτη αξίες, ελπίδα και ισχυρά μηνύματα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε συνεργασία με τον Μεγάλο της Χορηγό, ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη νέα της σύμπραξη με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, έναν φορέα Μη Κερδοκοπικού Χαρακτήρα, που από το 1990, με πνεύμα ισότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης, βρίσκεται δίπλα στα παιδιά με σύνδρομο Down και στις οικογένειές τους.

Το λογότυπο του Συλλόγου θα κοσμεί τη φανέλα της ομάδας για το επόμενο διάστημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας.

Η πρωτοβουλία αυτή, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, όχι μόνο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, αλλά και ολόκληρης της αθλητικής κοινότητας της Ελλάδας, για τη σημαντική αποστολή του Συλλόγου, που δεν είναι άλλη, από μία κοινωνία ίσων ευκαιριών διαβίωσης και συμμετοχής για όλους τους πολίτες.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στηρίζει εμπράκτως αυτή τη σημαντική προσπάθεια, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, καθώς οι αξίες και οι αρχές της Ομάδας, ταυτίζονται με εκείνες του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, προάγοντας τον σεβασμό, την αποδοχή και την κοινωνική ισότητα.