Δυο ταλέντα από την Κρήτη έκλεισε η ΑΕΚ για την Ακαδημία της

Η Ακαδημία της ΑΕΚ έχει περάσει σε μια νέα εποχή και επιχειρεί να εντοπίσει ταλέντα ανά την Ελλάδα, να τα εντάξει στην Ακαδημία της και να τα αξιοποιήσει.

Όπως δυο νεαρούς ποδοσφαιριστές από τα Χανιά, που δοκίμασε και αποφάσισε να τους υπογράψει. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα mirrorsports οι Σπύρος Μιχάκης - Γιάννης Παπαναστάσης δοκιμάστηκαν από τους ανθρώπους της ΑΕΚ, έπεισαν για τις δυνατότητες τους και πλέον ετοιμάζουν βαλίτσες για την Αθήνα.

Ο 15χρονος Σπύρος Μιχάκης, είναι γιος του Ευτύχη Μιχάκη παλιού παίκτη του Μινώταυρου. Αγωνιζόταν στο Καλτσέτο και φέτος ξεκίνησε προετοιμασία στους Νέους Μινώταυρου. Πλέον, αναμένεται να ενταχθεί στην Κ16 της ΑΕΚ. Όσο για τον Γιάννη Παπαναστάση, αγωνίζεται στην ΑΠ Σούδας και ήταν μάλιστα στην ομάδα των πρωταθλητών Χανίων της Κ14. Ο Παπαναστάσης είναι γεννημένος το 2011 (άρα 14 ετών) και θα ενσωματωθεί στην Κ15 της ΑΕΚ. Ξεκίνησε σαν επιθετικός αλλά στην Κ14 διακρίθηκε σαν αμυντικό χαφ.

