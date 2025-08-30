Με τους Ζοάο Πέντρο και Έντσο Φερνάντες να σκοράρουν, η Τσέλσι επιβλήθηκε 2-0 της Φούλαμ στο Stamford Bridge και πέρασε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League.

Αν και έχει ένα ματς περισσότερο, η ομάδα του Έντσο Μαρκέσκα μπορεί να απολαύσει, έστω για λίγο, τη μοναξιά της κορυφής. Οι Μπλε σώθηκαν από το VAR, πήραν δεύτερη σερί νίκη στο πρωτάθλημα και δεύτερη σερί και έφτασαν τους 7 βαθμούς περνώντας πάνω από Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Τότεναμ. Σκόραραν ξανά Ζοάο Πέντρο και Έντσο Φερνάντες

Δεν ξεκίνησε καλά το ματς για τους Μπλε καθώς στο 12’ ο Ντελάπ τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή και στο 22’ τα πράγματα φάνηκε να γίνονται πολύ δύσκολα καθώς ο Κινγκ έφυγε στην κόντρα και εκτέλεσε τον Σάντσεθ. Ευτυχώς για τους γηπεδούχους, το VAR είδε ότι ο Μουνίζ είχε πατήσει τον Τσαλόμπα πριν κλέψει την μπάλα στην αρχή της φάσης και ο ρέφερι το είδε και ακύρωσε το γκολ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, στο 45+9’ η Τσέλσι άνοιξε το σκορ όταν έπειτα από κόρνερ του Έντσο Φερνάντες ο Ζοάο Πέδρο σκόραρε και πάλι με κεφαλιά για το 1-0.

Όπως τελείωσε το πρώτο 45λεπτο, έτσι ξεκίνησε το δεύτερο, με γκολ για τους Μπλε. Ο Ταλόμπα έκανε τη σέντρα, ο Σεσενιόν είχε το χέρι του απλωμένο παρά τη γυρισμένη πλάτη, το VAR το είδε και ο ρέφερι έδωσε το πέναλτι. Αυτό το εκτέλεσε εύστοχα ο Έντσο Φερνάντες γράφοντας το 2-0, το οποίο οι γηπεδούχοι κράτησαν ελεγχόμενα μέχρι το φινάλε χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα.