Ιταλικά ΜΜΕ: «Κοντά στον Αλεσάντρο Μπιάνκο από τη Φιορεντίνα ο ΠΑΟΚ!»

Την ώρα που η υπόθεση του Πουέρτα δεν προχωρά, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Αλφρέντο Πεντουλά από την Ιταλία αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ κινείται δυναμικά για τον Αλεσάντρο Μπιάνκο της Φιορεντίνα!

