Arrivato a Salonicco: «Πάτησε» Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ ο Βολιάκο! (vids & pics)

Στην τελική ευθεία μπαίνει o δανεισμός του Αλεσάντρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ, με τον Ιταλό στόπερ να προσγειώνεται το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) μέσω Μιλάνου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές στο προσκήνιο!

Ο 26χρονος βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Δικεφάλου προκειμένου να «σφραγίσει» την μετακίνηση του στους «ασπρόμαυρους» και να αποτελέσει τον ποδοσφαιριστή που προκρίθηκε για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA, ο ΠΑΟΚ έχει βρει την «χρυσή» τομή με την Τζένοα για τον μονοετή δανεισμό του, με την συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς του Βολιάκο, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην περίπτωση που ανταποκριθεί στις προσδοκίες και μονιμοποιηθεί στην Τούμπα.

Δεδομένου πως κάθε λεπτομέρεια του deal έχει διευθετηθεί, στο προσκήνιο μπαίνουν οι ιατρικές εξετάσεις του Ιταλού και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα αποτελέσει επισήμως ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου!

To SDNA βρίσκεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και σας μεταφέρει όλα τα πλάνα από την άφιξη του Βολιάκο στη Θεσσαλονίκη: