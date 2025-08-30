Ο Ντούνγκα έδωσε δύο ασίστ, ο Τσιότας σκόραρε δις και ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το... δεξί τη φετινή Super League K19 απέναντι στον Ατρόμητο (3-1).

«Πρεμιέρα» για τη Super League K19, με τον Κυπελλούχο ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ατρόμητο στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής. Μετατρέποντας σε «υπόθεση» για ένα... ρόλο την αναμέτρηση, ξεκινώντας με το... δεξί το φετινό πρωτάθλημα.

Ο Πέτρος Τσιαπακίδης ξεκίνησε με τον Μπελερή κάτω από τα δοκάρια και τους Τσιότα, Καλπάκη, Τσίτσκα και Ντούνγκα στην τετράδα της άμυνας. Ο Ελευθεριάδης μαζί με τον Γκιόγκα στα χαφ, τον Τουρσουνίδη στο «10» πίσω από τον Στύλο και τους Τσίτσιλα-Μπέρδο στα «φτερά».

Μόλις στο 2΄ο Μπέρδος ελίχθηκε όμορφα από τ΄αριστερά, κερδίζοντας πέναλτι από κακό μαρκάρισμα της άμυνας. Ο Τσιότας ήταν ψύχραιμος και έβαλε μπροστά τον Δικέφαλο από νωρίς (1-0). Έξι λεπτά μετά, ξανά από τα αριστερά, πλευρά στην οποία κυριάρχησε ο ΠΑΟΚ, ο Ντούνγκα έκανε την σέντρα-ξυράφι, η οποία κατέληξε στον Τσιότα στο δεύτερο δοκάρι, με τον δεξιό μπακ να διπλασιάζει τα προσωπικά του τέρματα, βάζοντας «βάσεις» νίκης πριν την συμπλήρωση δέκα λεπτών.

Οι Θεσσαλονικείς πατούσαν συνεχώς περιοχή, χωρίς να απειλήσουν άμεσα το επόμενο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Στο 31΄μία τρομερή αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ, με τον Γκιόκα, να δίνει τρομερή βαθιά μπαλιά στον Στύλο, αυτός μπήκε περιοχή και έδωσε πάρε-βάλε πάσα στον Τσίτσιλα, ο οποίος σούταρε αλλά η άμυνα του Ατρομήτου απομάκρυνε πάνω στη γραμμή. Ότι δεν κατάφεραν οι παίκτες του Τσιαπακίδη στο 31΄, έγινε δύο λεπτά μετά.

Στο 33΄ο Ντούνγκα με μία άψογη πάσα στην πλάτη της άμυνας έβγαλε σε πλαϊνό τετ α τετ τον Τουρσουνίδη, ο οποίος με υπέροχο τελείωμα από τ΄αριστερά «έγραψε» το 3-0, με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ... κατέβασε στροφές, με τον κόουτς Τσιαπακίδη να χρησιμοποιεί αρκετά νέα πρόσωπα και τον Ατρόμητο να μειώνει απλά στο τελικό 3-1 με τη συμπλήρωση 68 λεπτών αγώνα.