Aνανέωσε με την Φιορεντίνα ο Κεν

Ο Μόιζε Κεν θα παραμείνει κάτοικος Φλωρεντίας για ακόμα τέσσερα χρόνια, καθώς ανανέωσε επίσημα το συμβόλαιο του με την Φιορεντίνα.

Ο Μόιζε Κεν ανανέωσε με κάθε επισημότητα την συνεργασία του με την Φιορεντίνα και θα παραμείνει κάτοικος Ιταλίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Να υπενθυμίσουμε ότι οι «βιόλα» είναι μία από τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην League Phase του Conference League.

Η σχετική ανακοίνωση της Φιορεντίνα:

«Ο Μόιζε εντάχθηκε στον σύλλογο στην αρχή της σεζόν 2024/25 και στη συνέχεια πέτυχε 25 γκολ σε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις στην παρθενική του σεζόν».

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ρόκο Κομίσο, μίλησε στο σάιτ του συλλόγου τον Κεν λέγοντας:

«Από τη στιγμή που καθίσαμε για πρώτη φορά με τον Αλεσάντρο Φεράρι και τον Ντανιέλε Πράντε για να μιλήσουμε με τον Μοΐζε στο Κάλιαρι στις 21 Απριλίου, του είπαμε πόσο χαρούμενοι ήμασταν με εκείνον και τις εμφανίσεις του. Την ίδια στιγμή, μπορούσα να δω πόσο πολύ νοιαζόταν για τη Φιορεντίνα και τη Φλωρεντία και πόσο ευγνώμων ένιωθε. Από τότε δουλέψαμε σκληρά και κάναμε μεγάλη οικονομική προσπάθεια για να τον κρατήσουμε στον σύλλογο, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του μαζί μας. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτήν την επιλογή, που είναι προς όφελος του συλλόγου, των φιλάθλων μας και του ίδιου του παίκτη».