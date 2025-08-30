Στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης: «Πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ» (vid)

Ο Φώτης Ιωαννίδης έφτασε στη Λισαβόνα και εξέφρασε τη χαρά του που θα αγωνιστεί στην Σπόρτινγκ.

Στη Λισαβόνα έφτασε ο Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στην Σπόρτινγκ. Ο 25χρονος επιθετικός ήταν ευδιάθετος και στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ».

Σε ερώτηση για το αν συμβουλεύτηκε τον Γιώργο Βαγιαννίδη πριν δεχτεί την πρόταση, απάντησε: «Φυσικά του μίλησα».

Ο Ιωαννίδης έχει αποχαιρετίσει ήδη τον Παναθηναϊκό και άμεσα θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030. Το βράδυ αναμένεται να βρεθεί στο Αλβαλάδε για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι της Σπόρτινγκ με την Πόρτο.