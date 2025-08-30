Οι ημερομηνίες και οι ώρες της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League

Mε ανακοίνωση της η UEFA έκανε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των 36 ομάδων για τη League Phase του Champions League.

Οι κληρώσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ολοκληρώθηκαν και οι 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση έμαθαν τις αντιπάλους τους. Το Σάββατο (30/8) η UEFA έκανε γνωστό και το πρόγραμμα της πρεμιέρας για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ

22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ

22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ – Ίντερ

22:00 Μπάγερν – Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025