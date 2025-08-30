Οι ημερομηνίες και οι ώρες της πρεμιέρας στην League Phase του Champions League

Οι κληρώσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ολοκληρώθηκαν και οι 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση έμαθαν τις αντιπάλους τους. Το Σάββατο (30/8) η UEFA έκανε γνωστό και το πρόγραμμα της πρεμιέρας για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase:
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
- 19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
- 19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- 22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
- 22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ
- 22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ
- 22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
- 19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
- 19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
- 22:00 Άγιαξ – Ίντερ
- 22:00 Μπάγερν – Τσέλσι
- 22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο
- 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
- 19:45 Μπριζ – Μονακό
- 19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
- 22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ
- 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
- 22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
- 22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ