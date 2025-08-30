Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι των Νέων στη League Phase του UEFA Youth League

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην League Phase του UEFA Youth League 2025-26.

Οι Νέοι του Ολυμπιακού μετά από δύο διαδοχικές πετυχημένες σεζόν στο UEFA Youth League, τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησαν το τρόπαιο και την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 έφτασαν μέχρι τους «8» της διοργάνωσης, θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση μέσω της League Phase και έχουν στο πρόγραμμά τους έξι αγωνιστικές.

Οι αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» πιτσιρικάδων θα είναι οι Πάφος FC, Arsenal, Barcelona, PSV Eindhoven, Real Madrid, Kairat Almaty οι οποίοι θα αγωνιστούν τις ίδιες ημέρες με την πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει τις ίδιες ομάδες στη League Phase του UEFA Champions League, ενώ οι ώρες και οι έδρες των αγώνων για τους Νέους θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Νέων του Ολυμπιακού στη League Phase του UEFA Youth League:

1η Αγωνιστική

17 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πάφος FC

2η Αγωνιστική

1 Οκτωβρίου 2025

Arsenal – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

3η Αγωνιστική

21 Οκτωβρίου 2025

Barcelona – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4η Αγωνιστική

4 Νοεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – PSV Eindhoven

5η Αγωνιστική

26 Νοεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Real Madrid

6η Αγωνιστική

9 Δεκεμβρίου 2025

Kairat Almaty – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ