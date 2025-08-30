Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι των Νέων στη League Phase του UEFA Youth League

Οι Νέοι του Ολυμπιακού μετά από δύο διαδοχικές πετυχημένες σεζόν στο UEFA Youth League, τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησαν το τρόπαιο και την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 έφτασαν μέχρι τους «8» της διοργάνωσης, θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση μέσω της League Phase και έχουν στο πρόγραμμά τους έξι αγωνιστικές.
Οι αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» πιτσιρικάδων θα είναι οι Πάφος FC, Arsenal, Barcelona, PSV Eindhoven, Real Madrid, Kairat Almaty οι οποίοι θα αγωνιστούν τις ίδιες ημέρες με την πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει τις ίδιες ομάδες στη League Phase του UEFA Champions League, ενώ οι ώρες και οι έδρες των αγώνων για τους Νέους θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των Νέων του Ολυμπιακού στη League Phase του UEFA Youth League:
1η Αγωνιστική
17 Σεπτεμβρίου 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πάφος FC
2η Αγωνιστική
1 Οκτωβρίου 2025
Arsenal – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3η Αγωνιστική
21 Οκτωβρίου 2025
Barcelona – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4η Αγωνιστική
4 Νοεμβρίου 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – PSV Eindhoven
5η Αγωνιστική
26 Νοεμβρίου 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Real Madrid
6η Αγωνιστική
9 Δεκεμβρίου 2025
Kairat Almaty – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ