Πρεμιέρα με «4άρα» για την Κ19 του Παναθηναϊκού

Η Κ19 του Παναθηναϊκού ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Πρωτάθλημα, επικρατώντας με 4-0 του Λεβαδειακού στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής.

Το «Τριφύλλι» υποδέχθηκε τον Λεβαδειακό στο Κορωπί και από νωρίς φρόντισε να θέσει τις βάσεις για μια εύκολη νίκη. Μόλις στο 5' οι Καλοσκάμης και Τρίκατζης συνεργάστηκαν, με τον τελευταίο να κάνει την σέντρα και τον Ιωάννου από κοντά να πλασάρει για το 1-0.

Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ο Παναθηναϊκός έφτασε και σε δεύτερο γκολ στο 7', με πρωταγωνιστή τον Σώκο. Ο «πράσινος» άσος εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην αντίπαλη άμυνα, έκλεψε την μπάλα κι από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0.

Στο 14' ο Μπόκος έκανε το κλέψιμο, πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σκόραρε για να «κλειδώσει» τη νίκη της ομάδας του, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα, με υπέροχο σουτ του Νεμπή στο απέναντι «παραθυράκι».

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Κοροπούλης): Μπονόβας, Σκαρλατίδης (62' Χαντζάρας), Λάβδας, Καλοσκάμης, Δημακόπουλος, Μαρκεζίνης, Μπαζούκης, Μπόκος, Τρίκατζης (62' Τερζής), Ιωάννου (62' Νεμπής), Σώκος (75' Ανδριώτης).

Λεβαδειακός (Κιάσσος): Τζανάκης, Πασχαλίδης Χίσα, Κοτσίνης, Τζίτζας, Τάμπος, Παπαροϊδάμης, Πούλος, Τσουφλίδης, Τσεβελεκίδης, Ρέκιβικ.