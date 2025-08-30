Η ΑΕΚ έχει κλειδώσει τους δυο στόχους, έχει καταθέσει προτάσεις και περιμένει απαντήσεις!

Στο πιο κρίσιμο σημείο έχουν φτάσει οι επαφές της ΑΕΚ με τους δυο υποψήφιους στόχους για την κορυφή της επίθεσης και τον άξονα. Με την Ένωση, να έχει καταθέσει προτάσεις και να περιμένει τις οριστικές εξελίξεις!

Οι επαφές βρίσκονται πλέον στην κορύφωση τους και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να είναι κρίσιμα, καθώς ανά πάσα στιγμή, ενδεχομένως να υπάρξουν απαντήσεις από τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι δυο στόχοι. Να τονίσουμε, πως η ΑΕΚ κυνηγά για τον άξονα ποδοσφαιριστή το όνομα του οποίου δεν έχει γραφτεί έως τώρα στο ρεπορτάζ ενώ για την επίθεση, ο Σιριέλ Ντέσερς της Ρέιντζερς, παραμένει πάντα πρώτος στόχος.

Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς πάντως έχουν στην ατζέντα τους και εναλλακτικές σε περίπτωση που κάτι στραβώσει με τις δύο παραπάνω περιπτώσεις και το μόνο δεδομένο είναι πως η ΑΕΚ θα αποκτήσει σίγουρα χαφ και σέντερ-φορ άμεσα. Για την ακρίβεια, στόχος της ΑΕΚ είναι να κλείσει και τις υποθέσεις το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα (1/9), προκειμένου να τρέξουν τα διαδικαστικά και οι βασικές αυτές προσθήκες να μπουν στην Ευρωπαϊκή λίστα για το Conference, η οποία θυμίζουμε πρέπει να κατατεθεί μέχρι το βράδυ της Τρίτης (2/9).

Από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρωθούν οι δυο παραπάνω προσθήκες τις οποίες έχει ζητήσει οπωσδήποτε ο Μάρκο Νίκολιτς τότε δεν αποκλείεται να ανοίξει κουβέντα και για κάποιες άλλες θέσεις...