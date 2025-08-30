Ολυμπιακός: Αρχή εντός με Πάφο, φινάλε στο Άμστερνταμ - Το αναλυτικό πρόγραμμα στο Champions League

Από το «Γ. Καραϊσκάκης» και το παιχνίδι με την Πάφο θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός το φετινό του ταξίδι στο Champions League. Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων των «ερυθρόλευκων» με τις μέρες και ώρες διεξαγωγής τους.
Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ και στη Βαρκελώνη για την Μπαρτσελόνα. Ακολουθούν δύο εντός έδρας παιχνιδια με την Αϊντχόφεν και τη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν κάνει το μεγάλο ταξίδι στο Καζακστάν για το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι. Τον Ιανουάριο θα υποδεχτεί τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού
- 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)
- 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)
- 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)
- 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)
- 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)
- 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)
- 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
- 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)
🎶 𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒂𝒂𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒐𝒐𝒐𝒏𝒔 ✨— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 30, 2025
📅 Save the dates!#OlympiacosFC #UCL pic.twitter.com/2uvhoTGXp5