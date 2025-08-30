Ολυμπιακός: Αρχή εντός με Πάφο, φινάλε στο Άμστερνταμ - Το αναλυτικό πρόγραμμα στο Champions League

Γνωστή έγινε η σειρά των αγώνων και το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.

Από το «Γ. Καραϊσκάκης» και το παιχνίδι με την Πάφο θα ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός το φετινό του ταξίδι στο Champions League. Η UEFA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων των «ερυθρόλευκων» με τις μέρες και ώρες διεξαγωγής τους.

Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ και στη Βαρκελώνη για την Μπαρτσελόνα. Ακολουθούν δύο εντός έδρας παιχνιδια με την Αϊντχόφεν και τη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν κάνει το μεγάλο ταξίδι στο Καζακστάν για το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι. Τον Ιανουάριο θα υποδεχτεί τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού