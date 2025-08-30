Λόβρεν: «Νιώθω καλά στον ΠΑΟΚ - Ξέρω πότε μια ομάδα έχει ανάγκη έναν ηγέτη»

Συνέντευξη σε μέσο της πατρίδας του παραχώρησε ο Ντέγιαν Λόβρεν, με τον Κροάτη αμυντικό να εκφράζεται θετικά για την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως κατέχει έναν εκ των ηγετικών ρόλων στα «ασπρόμαυρα» αποδυτήρια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο «gol.hr»:

Για την νίκη με 5-0 κόντρα στην Ριέκα: «Ήταν ένα υπέροχο ματς, πραγματικό θέαμα. Προσωπικά, το περίμενα, διότι η εικόνα μας στο πρώτο παιχνίδι στη Ριέκα δεν ήταν αντιπροσωπευτική των δυνατοτήτων μας. Ωστόσο, το να έρχεται κανείς στην Τούμπα και να περιμένει αποτέλεσμα, δεν είναι ποτέ εύκολο».

Για τον ρόλο του στον ΠΑΟΚ: «Προσπαθώ να βοηθώ με την εμπειρία μου. Κάποιες φορές το κάνω μέσα από τη συμμετοχή μου στην ενδεκάδα, άλλες φορές από τον πάγκο ή τα αποδυτήρια. Έχω περάσει πολλά στην καριέρα μου και ξέρω πότε μια ομάδα έχει ανάγκη από έναν ηγέτη – ακόμη κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Φυσικά, δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί θέλεις να αγωνίζεσαι σε τέτοια ματς, όμως η προτεραιότητα είναι η ομάδα. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος».

Για τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη: «Είναι υπέροχα. Ο ήλιος λάμπει σχεδόν κάθε μέρα, το φαγητό είναι εξαιρετικό. Η ελληνική νοοτροπία μου ταιριάζει. Είναι λίγο… τρελοί οι Έλληνες, αλλά με θετικό τρόπο. Σε γενικές γραμμές, περνάω πολύ καλά».

Για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ: «Έχω συμβόλαιο μέχρι την επόμενη σεζόν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προς το παρόν νιώθω καλά, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έρθει μια πρόταση από μακριά ή μπορεί να αισθανθώ μέσα μου ότι ήρθε το τέλος. Θα φανεί με τον καιρό».

Για την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν: «Παρακολουθώ τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ιδίως τώρα εναντίον της Ριέκα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν οργανωθεί καλά. Φυσικά, όλα θα κριθούν στη διάρκεια της σεζόν. Έχω εμπιστοσύνη στον Ζβόνιμιρ Μπόμπαν – πρόκειται για έναν άνθρωπο με εμπειρία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσουν στο Europa League».

Για ενδεχόμενη επιστροφή του στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ: «Δεν είναι κάτι πιθανό αυτή τη στιγμή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν η Ντιναμό Ζάγκρεμπ με χρειαστεί στο μέλλον, είμαι εδώ. Έχω εμπειρία και φυσικά θέλω να παίζω».

Για τον ανερχόμενο Λούκα Βούσκοβιτς: «Πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, με τρομερά σωματικά προσόντα και καλή τεχνική κατάρτιση. Τον είδα και στα φιλικά με την Τότεναμ. Αν παραμείνει προσγειωμένος και δουλέψει σωστά, το μέλλον του ανήκει. Μαζί με τον Γκβάρντιολ, μπορούν να αποτελέσουν ένα δυνατό αμυντικό δίδυμο για την Κροατία».