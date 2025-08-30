Παρουσία Πονθ η «πρεμιέρα» της Κ19 του ΠΑΟΚ (pic)

H K19 του ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα της σεζόν απέναντι στον Ατρόμητο, με τον Ντάνι Πονθ να δίνει το «παρών» στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής.

Ώρα... πρεμιέρας για τα αναπτυξιακά τμήματα του Δικεφάλου απέναντι στον Ατρόμητο για την Super League K19, με τους Κυπελλούχους να θέλουν να γίνουν... πρωταθλητές.

Στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής παρευρίσκεται και ο Ντάνι Πονθ, μία πρόσφατη «μεταγραφή» του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αναλάβει τη θέση του επικεφαλής του τμήματος ατομικής βελτίωσης των ποδοσφαιριστών της ακαδημίας.

Οι αρμοδιότητες του εκτείνονται από την Κ15 έως και την ομάδα του ΠΑΟΚ Β, ενώ το έργο του θα επικεντρώνεται στη βελτίωση τεχνικών και τακτικών στοιχείων, στη φυσική κατάσταση, στην ψυχολογική ενδυνάμωση και στην ανάλυση μέσω video, προσφέροντας στοχευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε κάθε παίκτη.

Μάλιστα, το παιχνίδι παρακολουθεί και ο Δημήτρης Ορφανός, ο προπονητής της Κ17 του Δικεφάλου, μία «εικόνα» συνηθισμένη για τις «ασπρόμαυρες» ακαδημίες

