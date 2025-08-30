Νέα «επένδυση» του ΠΑΟΚ στο μέλλον - Συμβόλαιο... τριετίας στον Σούβλατζη

Συμβόλαιο... ζωής για τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη με τον ΠΑΟΚ, με τον διεθνή νεαρό φορ να φοράει την «ασπρόμαυρη» φανέλα μέχρι το 2028.

Ο Δικέφαλος συνεχίζει να «επενδύει» στο μέλλον, με μία ακόμα ανανέωση συμβολαίου στο PAOK Academy. Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Έτσι, θα συμπληρώσει 13 χρόνια στα «φυτώρια» των Θεσσαλονικιών, με τον 16χρονο φορ να βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το 2015, όντας πρωταθλητής με την Κ15 και Κ17 της ομάδας (εκ των πρωταγωνιστών της περσινής πρωταθλήτριας), ενώ πλέον αγωνίζεται στην Κ19 που κάνει... σέντρα σήμερα (30/8) απέναντι στον Ατρόμητο.