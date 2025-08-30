Ρόμα: Φτάνει στη Ρώμη ο Τσιμίκας για ιατρικά και υπογραφές

Το μεσημέρι αναμένεται να προσγειωθεί ο Κώστας Τσιμίκας στη Ρώμη.

Στη Ρώμη φτάνει το μεσημέρι ο Κώστας Τσιμίκας, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Ρόμα. Οι «τζιαλορόσι» ήρθαν σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ για τον δανεισμό του Έλληνα αριστερού μπακ για έναν χρόνο, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το συμβόλαιό του.

Ο Τσιμίκας θα φτάσει στο αεροδρόμιο Τσιαμπίνο στις 15:30 όπως αναφέρουν στην Ιταλία, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

