ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - LIVE SPORT

Αυτή τη φορά η τύχη δεν γύρισε την πλάτη στον Παναθηναϊκό, όπως συνέβαινε διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Με εξαίρεση τη Ρόμα, την οποία μάλιστα θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα, δεν θα βρει άλλον αντίπαλο από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ουδείς από Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, ούτε και από την Πορτογαλία. Η μία ιταλική, σπουδαία ομάδα, γεννάει στο Τριφύλλι υπέροχες αναμνήσεις από την εποχή του Σισέ και του Νίνη, με δύο μεγαλειώδεις νίκες και εμφανίσεις. Αυτά είναι ένα πρώτο καλό στοιχεία.

Από την άλλη, φυσικά, ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκμεταλλευθεί την έδρα του και να έχει μακριά από το ΟΑΚΑ (σε ματς με ιδιαιτερότητες, όπως αυτά με Γιουνγκ Μπόις και Μάλμε) ανάλογη συμπεριφορά όπως με Σαχτάρ και Σαμσούνσπορ. ώστε να καταφέρει να βάλει στο σακούλι του όσο περισσότερους βαθμούς μπορεί. Κοντολογίς, μια θέση στην πρώτη 24άδα του Europa League είναι απόλυτα ρεαλιστικός στόχος για την ομάδα του Βιτόρια, εκτός αυτής θα είναι αποτυχία και ένα πλασάρισμα στην πρώτη 16άδα, ώστε να αποκτήσει (θεωρητικό) αβαντάζ στη φάση των ζευγαριών, πάλι εφικτό είναι. Η πρώτη 8άδα της υπέρβασης, που δίνει απευθείας πρόκριση, δεν είναι εκτός των «πράσινων» δυνατοτήτων, όμως ακόμη είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αυτό. Για την ώρα προσεγγίζουμε τις ρεαλιστικές προοπτικές.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Οι προκρίσεις του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ ξεκαθαρίζουν πάντως την εικόνα της σεζόν: και οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα έχουν πλέον ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και πιθανότατα το πρωτάθλημα θα κριθεί από την ικανότητα που θα δείξουν στο να κρατήσουν τα περίφημα δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Δεν είναι απλό για κανέναν και πέρσι θυμόμαστε τι έγινε. Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε πάρα πολύ παίζοντας έξι παιχνίδια στο Conference League και είδε τα παιχνίδια του στο ελληνικό πρωτάθλημα — ακόμα και με ομάδες που βρίσκονται συνήθως κάτω από το μισό της βαθμολογίας — να δυσκολεύουν (δεινοπάθησε με την Καλλιθέα, τον Λεβαδειακό, τον Πανσερραϊκό, τον Ατρόμητο κ.τ.λ.). Ο ΠΑΟΚ που θα έπρεπε να είναι πιο συνηθισμένος από τον Παναθηναϊκό στον αγωνιστικό ρυθμό Πέμπτη - Κυριακή πέταξε πάρα πολλούς βαθμούς ακόμα και στην Τούμπα και κυρίως έμεινε από δυνάμεις σχετικά γρήγορα: χρειάστηκε πολλές προσθήκες τον Ιανουάριο κι έχασε την ομοιογένειά του.

Οι συμμετοχές σε ομίλους δημιουργούν βέβαια και δυσκολίες και προκαλούν και εντάσεις. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πλήρωσε κάποτε την αποτυχία του ΠΑΟ στους ομίλους του Europa League. Η γκρίνια φουντώνει για το παραμικρό. Στην εποχή των social media μία ήττα από την Κηφισιά και μία ήττα από την Αρσεναλ αντιμε- τωπίζεται περίπου με τον ίδιο τρόπο δηλαδή με μουρμούρες, επικρίσεις για μεταγραφές που δεν έγιναν και υπερβολές. Ο Ολυμπιακός υπό αυτό το πρίσμα έχει την πιο δύσκολη δουλειά: θα παίξει με την Μπαρτσελόνα, την Ρεάλ Μαδρίτης, την Άρσεναλ, την Μπάγερν Λεβερκουζεν, τον Άγιαξ και την PSV. Ίσως δεν χάσει από όλους, σίγουρα δεν θα τους κερδίσει όλους, αλλά από το πως θα διαχειριστεί ήττες που θα έρθουν θα κρίνει κατά πάσα πιθανότητα και την χρόνια του: πέρυσι οι ήττες στο Europa League ήταν ελάχιστες. Η διαχείριση της ήττας είναι φυσικά πρόβλημα για όλους, μόνο που ο ΠΑΟΚ και κυρίως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δεν έχουν μπροστά τους τέτοιου είδους ευρωπαϊκά θηρία. Από την άλλη ο Ολυμπιακός παίζει Τρίτη ή Τετάρτη και κερδίζει μια ή δυο μέρες προ- ετοιμασίας του ματς της Κυριακής σε σχέση με τους υπόλοιπους, που αγωνίζονται Πέμπτη - Κυριακή.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Το γεγονός ότι κανένας από τους προκατόχους του Νίκολιτς στον πάγκο δεν είχε καταφέρει να πάρει τρεις προκρίσεις, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και σκεφτείτε το εξής. Καμία από τις ομάδες που αντιμετώπισε η ΑΕΚ τώρα στα προκριματικά δεν ήταν ούτε Βελέζ, ούτε Νόα. Ούτε καν η Χάποελ που βρήκε μπροστά της η ΑΕΚ μόλις ξεκινούσε να ανέβει αυτό το βουνό των τριών προκριματικών γύρων και μάλιστα χωρίς ανάσα. Είναι τεράστιο αυτό που πέτυχε ο Νίκολιτς και εξαιρετικά δύσκολο. Και έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του Κόνφερενς, που μοιάζει να είναι πολύ πιο πολύπλοκο στα προκριματικά, απ’ ότι στη φάση των ομίλων.

Η ΑΕΚ έχει ανάγκη να κάνει μια πορεία μίνιμουμ ανάλογη μ’ αυτή του Παναθηναϊκού πέρυσι, προκειμένου να μπορέσει να αποκαταστήσει την καταβαραθρωμένη θέση της στο ranking της UEFA. Και κακά τα ψέματα, η κλήρωση έτσι όπως είναι, επιτρέπει στην ΑΕΚ να βάλει στόχευση το να προχωρήσει στην Ευρώπη. Δεν είναι κακό να μπαίνει πλέον ανάμεσα στους στόχους, όταν γίνεται τόσο εφικτό όσο μοιάζει. Από τα έξι ματς που έχει να δώσει η ΑΕΚ σ’ αυτόν τον όμιλο, σε κανένα δεν είναι χαμένη από χέρι. Ούτε καν σ’ αυτό με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία. Ενώ τουλάχιστον στα τρία που έχει στην έδρα της είναι φαβορί. Ή για να είμαι πιο ακριβής, υπάρχουν ισορροπίες που μπορεί να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ της ΑΕΚ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΣ

Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό και το Τσάμπιονς Λιγκ. Τα περισσότερα τα έχετε διαβάσει για την κλήρωση, αλλά εμείς θα επιμείνουμε ότι για τους «ερυθρόλευκους» έχει σημασία και το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει σήμερα η ΟΥΕΦΑ. Δηλαδή με ποια σειρά θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τις ομάδες με τις οποίες κληρώθηκε. Είναι διαφορετικό να ξεκινήσει με τη Λεβερκούζεν που ψάχνεται ακόμα και διαφορετικό με την Μπαρτσελόνα. Είναι διαφορετικό να παίξει με την Πάφο τώρα που είναι φουριόζα και με ψυχολογία και προφανώς θα είναι αλλιώς στο βάθος της σεζόν.

Τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό είναι μία κλήρωση που δεν είναι απαγορευτική. Είναι μία κλήρωση που του δίνει δικαίωμα στην ελπίδα και τον κρατάει ζωντανό στο κυνήγι της πρόκρισης. Οι Πειραιώτες έχουν ελπίδες και μάλιστα αρκετές για να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Όλα αυτά, ωστόσο, εξαρτώνται από την ίδια την ομάδα. Ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε αισιοδοξία και να είστε σίγουροι ότι δεν το έκανε γιατί έτσι έπρεπε να κάνει, αλλά γιατί το πιστεύει. Όλη η ιστορία είναι πώς θα εμφανιστεί η ομάδα του Πειραιά και ποια θα είναι η τελική μορφή που θα πάρει το ρόστερ. Εάν ο Ολυμπιακός βγάλει το πρόσωπο των ευρωπαϊκών αγώνων που μας έχει συνηθίσει, θα κάνει ζημιές και θα έχει ελπίδες. Επιμένουμε, όμως, πως η κλήρωση είναι στο χέρι του, αν είναι αυτός που πρέπει, για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΙΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Η ιστορική πρόκριση της Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της ξυπνά μνήμες και φέρνει στο προσκήνιο μορφές που σημάδεψαν τον σύλλογο και το καζακικό ποδόσφαιρο. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Στάθης (Ευστάθιος) Πεχλιβανίδης, ένας ποδοσφαιριστής που έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας, αποτελώντας για πολλούς τον πρώτο μεγάλο γκολεαδόρ της Καϊράτ στην κορυφαία κατηγορία της Σοβιετικής Ένωσης.

Το όνομά του συνδέθηκε με μια μοναδική στιγμή: στις 3 Σεπτεμβρίου 1986 σημείωσε το ταχύτερο γκολ στην ιστορία του σοβιετικού πρωταθλήματος, μόλις στο 10ο δευτερόλεπτο εναντίον της πανίσχυρης Ντιναμό Κιέβου του Λομπανόφσκι. Ήταν η απόδειξη της εκρηκτικότητας, της δύναμης και της ικανότητάς του να σκοράρει με κάθε τρόπο. Δικαίως χαρακτηρίστηκε «Καζάκος γκολεαδόρ», ενώ η φυσιογνωμία του έγινε συνώνυμο του επιθετικού που δεν φοβόταν καμία άμυνα. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Πεχλιβανίδης ακολούθησε το όνειρο της επιστροφής στη γη των προγόνων του και αγωνίστηκε στον Λεβαδειακό, κουβαλώντας όμως έναν σοβαρό τραυματισμό που τον εμπόδισε να ξεδιπλώσει πλήρως το ταλέντο του στην Ελλάδα. Σήμερα, που η Καϊράτ πανηγυρίζει την ιστορική πρόκριση στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο 65χρονος σήμερα Στάθης Πεχλιβανίδης έρχεται να ενώσει το ένδοξο παρελθόν με το παρόν και να θυμίσει ότι οι μεγάλες επιτυχίες χτίζονται πάνω στην παρακαταθήκη. Για την Καϊράτ, ο Πεχλιβανίδης θα είναι πάντα το σημείο αναφοράς, η ψυχή του γκολ και το σύμβολο μιας ομάδας που τώρα κοιτάζει στα μάτια την ευρωπαϊκή ελίτ. Για την Ελλάδα ο απόλυτος συνδετικός κρίκος με την άκρη του κόσμου και τη διαχρονική δόξα του ποδοσφαίρου.

