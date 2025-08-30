Όταν ο Μάρκο Νίκολιτς αντιμετώπισε τον Αστέρα

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε παίξει κόντρα στον Αστέρα το 2014, ως προπονητής της Παρτιζάν στους ομίλους του Europa League.

Την Κυριακή η ΑΕΚ υποδέχεται τον Αστέρα Aktor για τη 2η αγωνιστική της Super League, αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάρκο Νίκολιτς θα συναντήσει τους Αρκάδες. Ως προπονητής της Παρτιζάν τη σεζόν 2014-15 είχε βρεθεί στον ίδιο όμιλο στο Europa League με τον Αστέρα και δεν είχε καταφέρει να τον κερδίσει.

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι στην Τρίπολη στις 2/10/2014 ο Αστέρας πήρε μια μεγάλη νίκη επί της Παρτιζάν χάρη σε γκολ των Ουσέρο στο 22’ και Πάρα στο 52’. Οι «κυανοκίτρινοι» είχαν πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση, «σβήνοντας» τους Σέρβους. Το δεύτερο παιχνίδι των δυο ομάδων στο Βελιγράδι έληξε 0-0 και ήταν αδιάφορο, μιας και διεξήχθη την τελευταία αγωνιστική, όπου καμία από τις δύο δεν είχε ελπίδες πρόκρισης.

Πάντως, ο Αστέρας είναι αήττητος απέναντι στον Μάρκο Νίκολιτς, ρεκόρ που θέλει να διατηρήσει και την Κυριακή στην OPAP Arena.

