Σέντρα στο πρωτάθλημα Κ19 - Νέα ταλέντα έτοιμα να λάμψουν

Η διοργάνωση μέσα από την οποία αναδείχθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο Τζίμας, ο Μουζακίτης, ο Κωστούλας, ο Μπρέγκου, ο Χατσίδης, ο Κοντούρης και πολλοί άλλοι, αρχίζει το Σαββατοκύριακο.

Το πρωτάθλημα Super League Κ19 αναμένεται άκρως ανταγωνιστικό και σε αυτό συντελούν πολλοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της ΑΕΚ με παίκτες «έτοιμους» ώστε να σταθεί στον ανταγωνισμό και να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Πολύ δυντός θα είναι και ο Παναθηναϊκός που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ομοιογένεια απ΄όλους, αφού η ομάδα είναι έτοιμη από το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός καλούνται να διαχειριστούν τη δύσκολη συνθήκη της ύπαρξης Β΄ ομάδας. Αρκετοί παίκτες Κ19 (γεννηθέντες 2007) έχουν ανεβεί στα ανώτερα κλιμάκια και σίγουρα δεν θα παρουσιάσουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν σε αυτά τα ηλικιακά γκρουπ. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι παίκτες όπως οι Μουζακίτης, Πνευμονίδης, Χατσίδης, Μύθου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Κ19, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν.

Υπάρχει επίσης ένα μεγάλο γκρουπ ομάδων που θα παραταχθεί με ηλικιακά μικρότερους παίκτες, ακολουθώντας την εξελικτική διαδικασία των ακαδημιών, ίσως όμως και ξεκάθαρα για πρακτικούς λόγους. Για παράδειγμα ο ΟΦΗ και ο Πανσερραϊκός δεν είχαν καθόλου καλή φουρνιά του 2007, έτσι θα δούμε να πρωταγωνιστούν εφέτος αρκετοί του 2008 και του 2009. Το ίδιο ισχύει και για τον Αστέρα Τρίπολης. Αποδυναμωμένος σε σχέση με πέρσι είναι ο Άρης που έχασε βασικούς παίκτες, ενώ Παναιτωλικός και Βόλος συνεχίζουν την καλή δουλειά. Στα χαμηλά παραμένει ο Λεβαδειακός, «ερωτηματικό» η ΑΕΛ ειδικά μετά την ξαφνική αποχώρηση του Κώστα Νεμπεγλέρα, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του Κριστόφ Βαζέχα στον πάγκο της Κηφισιάς.

Γενικά η σεζόν 2025-26 είναι μια εντελώς διαφορετική αγωνιστική περίοδος απ΄όλες τις απόψεις. Κυρίως, από τις μεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν σε όλους τους συλλόγους. Ο Θόδωρος Ελευθεριάδης ανέλαβε τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό αλλάζοντας τα πάντα. Το ίδιο και ο Γιώργος Γεωργιάδης στην ΑΕΚ. Ο Γιώργος Σίμος επέστρεψε στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο ως προπονητής της Κ19 του Ολυμπιακού, ο Άγγελος Χατζόπουλος μετά το πέρασμά του από τις εθνικές ομάδες ανέλαβε τεχνικός διευθυντής στον Αστέρα Τρίπολης ενώ έχει και την Κ19, ο Χρήστος Ζαπάντης πήρε «προαγωγή» στην Κ19 του Παναιτωλικού. Τα πάντα άλλαξαν, συνεπώς θα είναι ένα πρωτάθλημα απρόβλεπτο.

Σίγουρα οι τρεις ομάδες της «πρώτης ταχύτητας» παραμένουν πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Ο Ολυμπιακός, κάτοχος του τίτλου τα τελευταία τρία χρόνια έχει ως κίνητρο να ισοφαρίσει το ρεκόρ του ΠΑΟΚ με τέσσερις συνεχόμενες κατακτήσεις. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να επιστρέψει στους τίτλους μετά το 2021, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι διεκδικητής και μάλιστα με αυξημένες πιθανότητες.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο, 30/8

Άρης - Παναιτωλικός

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

ΑΕΛ - Κηφισιά

ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή, 31/8

Βόλος - Ολυμπιακός

Οι 14 ομάδες

ΑΕΚ

Έδρα: Σεραφείδειο / Kicks Academy

Προπονηνητής: Βασίλης Βούζας

Ποιους να προσέξετε: Καραργύρης (2007), Ψυρόπουλος (2007), Φιλιππιάδης (2009)

ΑΕΛ

Προπονητής: Σπύρος Πλακιάς

Έδρα: Δημ. Γήπεδο Τερψιθέας

Ποιους να προσέξετε: Μπαριώτας (2008), Γκρόζος (2007), Μπασδέκης (2008)

ΑΡΗΣ

Προπονητής: Γρηγόρης Παπαδόπουλος

Έδρα: Δημ. Στάδιο Φιλύρου (πιθανότατα θα μεταφερθεί στο γήπεδο του ΠΑΟΝΕ)

Παλούκης (2008), Κάμτσης (2007), Δουπάτσης (2008)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Προπονητής: Άγγελος Χατζόπουλος

Έδρα: Βοηθ. «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Ποιους να προσέξετε: Ζόγκου (2009), Κοντράσι (2009), Μανταζέλης (2008)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Προπονητής: Αχιλλέας Ανδριανάκης

Έδρα: Γήπεδο Ηφαίστου Περιστερίου

Ποιους να προσδέξετε: Κώτσης (2007), Τσαγδής (2008), Σασάνης (2008)

ΒΟΛΟΣ

Προπονητής: Φώτης Αγραφιώτης

Έδρα: Αθλ. Κέντρο «Όλγα Βασδέκη»

Ποιους να προσδέξετε: Γκαραβέλας (2008), Μπακαλίδης (2008), Μπάντης (2008)

ΚΗΦΙΣΙΑ

Προπονητής: Κριστόφ Βαζέχα

Έδρα: Ζηρίνειο

Ποιους να προσέξετε: Ζυγούρας (2007), Φαϊτάκης (2007), Σεψάς (2008)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Προπονητής: Κώστας Κιάσσος

Έδρα: Δημ. Γήπεδο Ζαγαρά

Ποιους να προσέξετε: Τάμπος (2008), Παπαδοϊράμης (2008), Τζίτζας (2008)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Προπονητής: Γιώργος Σίμος

Έδρα: Προπονητικό Κέντρο Ρέντη

Ποιους να προσέξετε: Φράγκος (2007), Τζαμαλής (2007), Πλης (2007)

ΟΦΗ

Προπονητής: Μανώλης Πατεμτζής

Έδρα: Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο

Ποιους να προσέξετε: Λαγουδάκης (2008), Καινουργιάκης (2008), Μ. Χνάρης (2008), Κοντεκάς (2009)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Προπονητής: Χρήστος Ζαπάντης

Έδρα: Προπονητικό κέντρο Emileon

Ποιους να προσέξετε: Ασημακούλας (2008), Γερνάς (2008), Σταμάτης (2008)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Έδρα: Γ. Καλαφάτης

Προπονητής: Δημήτρης Κοροπούλης

Ποιους να προσέξετε: Μπόκος (2007), Μαρκεζίνης (2007), Λάβδας (2009)

ΠΑΟΚ

Προπονητής: Πέτρος Τσιαπακίδης

Έδρα: Εγκαταστάσεις LOLAS, Σουρωτή

Ποιους να προσέξετε: Τουρσουνίδης (2008), Βυρσωκυνός (2007), Τσιφούτης (2007)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Προπονητής: Πέτρος Στοϊλας

Έδρα: Αθλ. Πάρκο Ομόνοιας Σερρών

Ποιους να προσέξετε: Βασιλάκος (2008), Σαββίδης (2009), Αλεξόγλου (2008)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ