Στην Αναγέννηση Καρδίτσας ο Δούμτσης

Τη φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας θα φορά τη νέα σεζόν ο μεσοεπιθετικός Γιώργος Δούμτσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Δούμτση.

Ο Γιώργος είναι γεννηθείς στις 4/3/2000 και αγωνίζεται ως επιθετικό χαφ, αλλά και στα άκρα της επίθεσης.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ κατακτώντας τον τίτλο στον Α’ όμιλο της Super League 2. Εκτός της ΑΕΛ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Νίκη Βόλου, Ρόδο, Καλλιθέα, ΠΑΣ Γιάννινα και στις Κ ομάδες του ΠΑΟΚ.

Καλωσορίζουμε τον Γιώργο στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!