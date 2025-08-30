«Η Μάλμε μίλησε με Παναθηναϊκό για Γερεμέγεφ»

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ εξέφρασε η Μάλμε.

Εκτός πλάνων βρίσκεται ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, μιας και οι «πράσινοι» θα αποκτήσουν τον Μίλος Πάντοβιτς για τρίτη λύση στην επίθεση, ενώ αναμένεται να πάρουν κι έναν φορ για να αντικαταστήσουν τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Σουηδός φορ θα μείνει ως τέταρτη λύση στο ρόστερ, αλλά υπήρξε ενδιαφέρον για την απόκτησή του από τη Μάλμε, που αναζητά λύση για την επιθετική της γραμμή. Μάλιστα, έγιναν κάποιες συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του παίκτη. Ωστόσο, ο Γερεμέγεφ δεν «ψήνεται» να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ το γεγονός ότι μένει ελεύθερος τέλος Δεκεμβρίου, του δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσει μια καλύτερη επιλογή για το μέλλον του.

