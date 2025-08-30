Μπέρδεμα με τον Μουκουντί στο Καμερούν – Κλήθηκε στην εθνική και… ανακλήθηκε

Δεν θα επιστρέψει τελικά ο Αρόλντ Μουκουντί στην εθνική Καμερούν για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

Ένα απίστευτο μπέρδεμα έγινε με την κλήση του Αρόλντ Μουκουντί στην εθνική ομάδα του Καμερούν, η οποία τελικά δεν έχει ισχύ. Ο στόπερ της ΑΕΚ είχε κληθεί αρχικά από τον Μαρκ Μπράις, επειδή ο Νγκαντέου είχε πρόβλημα τραυματισμού. Στον Μουκουντί είχε αποσταλεί και το εισιτήριο για να ταξιδέψει, αλλά τελικά ο ομοσπονδιακός προπονητής μίλησε με τον Νγκαντέου και αποφάσισε να τον καλέσει.

Έτσι, την τελευταία στιγμή ανακλήθηκε η πρόσκληση στον Μουκουντί και ο Νγκαντέου θα βρίσκεται στις επιλογές του Καμερούν για τα ματς με το Εσουατίνι και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η εξήγηση του υπεύθυνου Τύπου της Ομοσπονδίας του Καμερούν, Τιερί Εντό:

«Το περασμένο Σάββατο, ο Μαρκ Μπράις έστειλε ένα email στον γενικό γραμματέα της FECAFOOT, στο οποίο ζήτησε να αντικατασταθεί ο Νγκαντέου από τον Μουκουντί, πιθανώς νομίζοντας ότι ήταν τραυματίας. Έτσι εμφανίστηκε ο Μουκουντί στη λίστα των παικτών που επιλέχθηκαν για αυτούς τους δύο αγώνες.

Ωστόσο ο προπονητής, ο οποίος προφανώς είχε μιλήσει με τον Νγκαντέου τις τελευταίες ώρες, ανέτρεψε την απόφασή του, παραλείποντας να ενημερώσει την ομοσπονδία, η οποία είχε ήδη στείλει στον Μουκουντί το αεροπορικό εισιτήριο, εξ ου και η αποκάλυψη στη συνέντευξη Τύπου μόλις τώρα... Αυτή τη στιγμή, ετοιμάζεται ένα έγγραφο για την αποστολή κλήτευσης στον Νγκαντέου. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε από τον προπονητή να στείλει επίσημο σημείωμα στη FECAFOOT ζητώντας την ακύρωση της κλήτευσης του Μουκουντί».

