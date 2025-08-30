Στον Βόλο ο Ολυμπιακός, με Παναιτωλικό ο Άρης

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η δράση στη Super League συνεχίζεται με τη 2η αγωνιστική, που περιλαμβάνει ενδιαφέροντα παιχνίδια. Στις 19:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, το οποίο ωστόσο θα έχει έντονο ερυθρόλευκο χρώμα, καθώς 10.000 φίλοι των Πειραιωτών θα βρεθούν στις εξέδρες. Στόχος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι το 2 στα 2.Ο Βόλος ψάχνει το θετικό αποτέλεσμα, μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον Άρη.

Τη δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κάνει ο ΟΦΗ, ο οποίος φιλοξενείται στις Σέρρες στις 19:30 από τον Πανσερραϊκό. Τα «λιοντάρια» γνώρισαν την ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια κι αναζητούν τους πρώτους βαθμούς, με τους Κρητικούς να έχουν ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών και των στόχων τους φέτος.

Στις 21:00 ο Άρης αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης», θέλοντας να πάρει τη δεύτερη νίκη του και να μπορέσει να δουλέψει με μεγαλύτερη ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος που ακολουθεί. Οι Αγρινιώτες ξεκίνησαν τη σεζόν με εντός έδρας ήττα και θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να πάρουν κάτι θετικό στη Θεσσαλονίκη.

Με ήττα ξεκίνησαν στην επιστροφή τους στα σαλόνια οι ΑΕΛ και Κηφισιά που κοντράρονται στις 21:30 στο AEL FC Arena. Οι δυο νεοφώτιστες ομάδες θέλουν τους πρώτους τους βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30 Αυγούστου

19:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – ΟΦΗ Novasports 2

21:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Παναιτωλικός Novasports Prime

21:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά Cosmote Sport 2

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης Cosmote Sport 2

21:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Novasports Prime

22:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία

1. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 3

2. ΑΕΚ 1 3

-. ΑΡΗΣ 1 3

-. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 3

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 3

6. ΠΑΟΚ 1 3

7. ΟΦΗ 0 0

-. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 0

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 1 0

10. ΑΕΛ 1 0

11. ASTERAS AKTOR 1 0

-. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1 0

-. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0

-. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 0