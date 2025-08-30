H Νιούκαστλ τίναξε την μπάνκα για τον Βολτεμάντε - Στα 90 εκατ το deal με την Στουτγκάρδη!

Τον «εκλεκτό» της για την ενίσχυση στην επίθεση βρήκε η Νιούκαστλ, που ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Στουτγκάρδη για την απόκτηση του Νικ Βολτεμάντε.

Οι «καρακάξες» θα βγάλουν από τα ταμεία τους το αστρονομικό ποσό των 90 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσουν τον 23χρονο επιθετικό, που ξεχώρισε με την παρουσία του στην Bundesliga την περσινή σεζόν.

Ο Βολτεμάντε σε 36 εμφανίσεις με την φανέλα της Στουτγκάρδης, σημείωσε 18 γκολ, έχοντας ακόμη στο ενεργητικό του τρεις ασίστ, με τη Νιούκαστλ να βλέπει στο πρόσωπό του, τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ.

Ο Βολτεμάντε αναμένεται να ταξιδέψει μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Αγγλία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Νιούκαστλ, που θα έχει διάρκεια έως το 2031.