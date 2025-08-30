Η Άρσεναλ ήρθε σε συμφωνία με την Λεβερκούζεν για τον Ινκαπιέ

Οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζονται να ενισχύσουν το κέντρο της άμυνας τους, μετά την συμφωνία με τους Γερμανούς για την απόκτηση του Πιέρο Ινκαπιέ.

Ο 23χρονος στόπερ από το Εκουαδόρ, ζήτησε να αποχωρήσει από την Λεβερκούζεν, με την Άρσεναλ να καταθέτει επίσημη πρόταση στις «ασπιρίνες» για την απόκτηση του νεαρού κεντρικού αμυντικού.

Οι Λονδρέζοι ζήτησαν τον μονοετή δανεισμό του Ινκαπιέ, πληρώνοντας 6 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο, ενώ στην συμφωνία θα μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 46 εκατ. ευρώ, που θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Ινκαπιέ, περιμένει πλέον να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες ανάμεσα στις δύο ομάδες, για να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Άρσεναλ.